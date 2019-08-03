زوجة تطلب الطلاق: "شوفته على سريرنا مع صاحبته.. ولميت عليه الجيران"

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أقامت زوجة، دعوى طلاق أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها زوجها بدفع نفقة لها وتعويض مادي كبير بعد الاعتداء عليها وإصابتها بجروح بليغة.



وقالت "غ.ا" -رافعة الدعوى- في دعواها التي أقامتها، إنها تزوجت من "خ. م" منذ3 أعوام، وأنجبت منه "رهف"، مضيفة: "تزوجنا بعد ارتباط دام 4 أعوام في الدراسة الجامعية وخطوبة دامت لعام وتزوجنا في زفاف كبير بين الأهل والأقارب".



وتابعت الزوجة: "كان زوجي يحب العلاقات النسائية وهذا العيب فيه منذ معرفتي به ولكنه كان قد قطع وعدا بأنه سيلتزم ولن ينظر لامراة أخرى، ولكن بعد الزوج حدث مشدادت بيننا بسبب علاقتة الودية زيادة عن اللزوم مع زميلته بالعمل والتي كان يتحدث معها لساعات من خلال الهاتف".



وواصلت الزوجة، أنه في أحد الأيام وعند ذهابها لمنزل أهلها لتقضية اليوم معهم وبعد انقضاء اليوم ذهبت إلى منزلها، مضيفة: "تفاجأت بوجود زوجي مع امراة أخرى على فراشي وعند رؤيتي لهما لم أستطع تملك أعصابي وصرخت بشكل هيستري إلى أن أتى جميع سكان المبني وبعدها ذهبت لبيت أهلي، ليأتي هو في اليوم التالي لتقديم المبررات والاعتذار وخلق الحجج وبعد أن قمت باستفزازه قام بالاعتداء علي أمام أمي المريضة وأصابني بجروح عميقة.



وأكدت الزوجة أنها رفعت الدعوة لاسترداد حقها ولن تتنازل عن تعويضها المادي والمعنوي وأنه لابد من محاكمتة بالسجن.