تعرف على صيغة التكبير الصحيحة.. تكبيرات عيد الأضحى 2019
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:42 م
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مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2019، ننشر لكم صيغ التكبير الصحيحة، وإليكم تكبيرات عيد الأضحى:
"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلٌم تسليماً كثيراً".
وأهم ما يميز عيد الأضحى 2019، هو شعائره، وأهم تلك الشعائر تكبيرات العيد، حيث أن تلك التكبيرات هي سنة مؤكدة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية يوم الخميس الماضي أن موعد عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس، وبهذا فستكون وقفة عرفات يوم 10.
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