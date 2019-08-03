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"النقد الدولي" يتوقع تراجع النمو في زامبيا إلى 2% العام الجاري

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:45 م
النقد الدولي يتوقع تراجع النمو في زامبيا إلى 2% العام الجاري
صندوق النقد الدولي
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وكالات
 
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توقع صندوق النقد الدولي هبوط معدل النمو الاقتصادي في زامبيا إلى اثنين بالمئة مقارنة بنسبة 3.7 بالمئة العام الماضي مما يعكس تراجعا في انشطة التعدين.

وتعاني زامبيا من ارتفاع الدين وانكماش احتياطيات النقد الاجنبي. وقد أرجأ الصندوق بالفعل صرف قروض بقيمة 2.6 مليار دولار لقطاعات الطاقة والزارعة والصحة‭‭‭ ‬‬‬في البلاد.

وقال الصندوق في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة ”يخيم الجفاف ومخاطر الدين المتزايدة على الأفق“.

وفي مايو، قالت مارجريت مواناكاتوي وزيرة المالية إن الدين الخارجي لزامبيا ارتفع إلى 10.178 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام من 10.05 مليار في نهاية 2018.

وذكر الصندوق ”ارتفع الدين العام وخدمة الدين سريعا بسبب الاعتماد الكبير على ديون غير ميسرة لتمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية في حين يعرض تخلف النمو زامبيا لخطر كبير بسبب ضغط الدين الخارجي و(الدين ) العام“.
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