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مشاهدة مباراة أستون فيلا VS لايبزيج بث مباشر (تريزيجيه بث مباشر الآن) رابط مباشر RB Leipzig V Aston Villa

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:33 م
مشاهدة مباراة أستون فيلا VS لايبزيج بث مباشر (تريزيجيه بث مباشر الآن) رابط مباشر RB Leipzig V Aston Villa
استون فيلا
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تترقب الجماهير المصرية رؤية النجم محمود حسن تريزيجيه في ثاني مشاركاته مع فريقه الجديد أستون فيلا وذلك عندما يحل الفريق الإنجليزي ضيفا على لايبزيج الألماني في الثالثة عصر اليوم السبت.

ويستعد أستون فيلا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، حيث تنتظره مباراة مرتقبة أمام توتنهام هوتسبير يوم 10 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز yalla shoot.

وكان أستون فيلا نجح في خطف محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا هذا الصيف مقابل 9 ملايين يورو، في صفقة قد تكون بداية للفرعون نحو التألق في بطولة الدوري الإنجليزي وربما محطة للانتقال إلى واحد من عمالقة الدوري الإنجليزي بث مباشر مشاهدة بدون تقطيع.


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