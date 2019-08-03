"فيفا" يؤجل تعيين مدرب منتخب مصر
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:31 م
محمد الصو
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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، بالاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تأجيل الاتفاق مع مدير فني لمنتتخب مصر
وجاء تأجيل الاتفاق
مع أي مدرب، لحين الانتهاء من زيارة لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" والتي ستحضر للاطمئنان على أعمال الجبلاية، عقب استقالة المجلس السابق.
ومن المقرر أن
تحضر اللجنة، بعد غد الإثنين للإطلاع على كل مهام الجبلاية في الوقت الحالي، ورفع تقرير
مفصل للفيفا عن ما يدور بداخلها عقب استقالة مجلس أبوريدة.
وكان المجلس السابق
أعلن استقالته بشكل جماعي، عقب خروج المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير
الفني السابق، من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر بالفترة
من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.
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