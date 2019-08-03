رئيس "سياحة البرلمان": حملة "مفيش زي مصر" تواجه شائعات وأكاذيب الإخوان
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:31 م
إسلام شعراوي
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قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مبادرة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج "No place like home.. مفيش زي مصر"، التي أطلقتها وزيرة الهجرة، مع أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتها الأخيرة لكندا، خطوة جيدة.
وأعرب صدقي، عن ثقته الكاملة في أن هذه المبادرة غير المسبوقة سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق إضافة إلى مواجهة الحملات المسعورة والشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
كما أكد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن وزيرة الهجرة كان لها دورها في إدارة ملف الاهتمام الرئاسى بكل مايتعلق بقضايا المصريين بالخارج باحترافية ومهنية حققت نجاحات كبيرة لصالح مصر سواء في ترويج المصريين بالخارج للسياحة المصرية أو في جذب استثمارات وأموال المصريين بالخارج للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد، مشيدا بذكاء وزيرة الهجرة في التنسيق والتكامل مع جميع زملائها الوزراء لإدارة هذا الملف شديد الحساسية.
وأعرب صدقي، عن ثقته الكاملة في أن هذه المبادرة غير المسبوقة سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة للترويج للسياحة المصرية عالميا بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق إضافة إلى مواجهة الحملات المسعورة والشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
كما أكد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن وزيرة الهجرة كان لها دورها في إدارة ملف الاهتمام الرئاسى بكل مايتعلق بقضايا المصريين بالخارج باحترافية ومهنية حققت نجاحات كبيرة لصالح مصر سواء في ترويج المصريين بالخارج للسياحة المصرية أو في جذب استثمارات وأموال المصريين بالخارج للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد، مشيدا بذكاء وزيرة الهجرة في التنسيق والتكامل مع جميع زملائها الوزراء لإدارة هذا الملف شديد الحساسية.
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