غادة عادل تغازل جمهور بإطلالة أنيقة (صور)

جاءت جلسة التصوير بعدسة المصور خالد فضة، الذي التقط الصور على شاطئ البحر ونشر بعض منها عبر حسابه على Instagram.





أطلت غادة في الصور بشورت جينز مع بادي فضي وBlazer أبيض، وحذاء أسود.

اهتم بإطلالتها، ستايلست عبير الأنصاري، تصفيف شعر عاشور.

يذكر أن غادة عادل غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجل عرض مسلسلها "مملكة إبليس".









