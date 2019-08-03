غادة عادل تغازل جمهور بإطلالة أنيقة (صور)
السبت 03/أغسطس/2019 - 01:25 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
خضعت النجمة غادة عادل، لجلسة تصوير جديدة، لوضعها على غلاف مجلة Insight.
جاءت جلسة التصوير بعدسة المصور خالد فضة، الذي التقط الصور على شاطئ البحر ونشر بعض منها عبر حسابه على Instagram.
أطلت غادة في الصور بشورت جينز مع بادي فضي وBlazer أبيض، وحذاء أسود.
اهتم بإطلالتها، ستايلست عبير الأنصاري، تصفيف شعر عاشور.
يذكر أن غادة عادل غابت عن دراما رمضان 2019 بعدما تأجل عرض مسلسلها "مملكة إبليس".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- مي عز الدين متألقة في "فوتوسيشن" جديد (صور)
- لقاء سويدان في أحدث جلسة تصوير "الموف" احتفالًا بعيد الحب
- أنوشكا تختار شعر "كيرلي" وفستان قصير في أحدث إطلالة (صور)
- بوسي تطرح برومو أغنية "ألوو" مع محمود الليثي (فيديو)
- شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز (صور)
- أول ظهور لغادة عادل بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري (صور)
- نور اللبنانية تخضع لجلسة تصوير جديدة شاهد
- ستايل كلاسيكي لـ غادة عبدالرازق بتوقيع خالد فضة (صور)
- ريهام عبدالغفور تستعيد ذكريات "زي الشمس" بغلاف مجلة Lounge