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الزمالك يتسلل لخطف نجم الأهلي

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:22 م
الزمالك يتسلل لخطف نجم الأهلي
أحمد حمدي
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الفجر الرياضي
 
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يخطط نادي الزمالك لاستغلال أزمة أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ويحاول الزمالك استغلال أزمة عودة أحمد حمدي من الإعارة للجونة وإمكانية استغناء مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عنه لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

 

وعاد أحمد حمدي من فترة إعارة لفريق الجونة وينتظر القرار النهائي من مجلس الأهلي باستمراره أو إعارته لفريق آخر.

 

 

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