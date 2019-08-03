تركيا تعلن تصفية 6 من "العمال الكردستاني" شمالي العراق
السبت 03/أغسطس/2019 - 01:15 م
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن تصفية 6 عناصر من حزب "العمال الكردستاني"، بغارات شمالي العراق استمرارا لعملية "المخلب" التي تديرها هناك.
وقالت الوزارة إن "سلاح الجو شن غارات
على مواقع للإرهابيين في منطقة حفتانين شمالي العراق، استمرارا لعملية "المخلب"
بمنطقة هاكورك، مما أسفر عن تصفية 6 إرهابيين من المنظمة".
وكانت السلطات التركية كشفت أمس الجمعة،
أن قواتها "شنت غارات على مواقع الإرهابيين في منطقتي زاب ومتينا، ما أدى إلى
تحييد 5 إرهابيين من "العمال الكردستاني".
يذكر أن القوات التركية أطلقت في 27 مايو
المنصرم "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل
على عناصر حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
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