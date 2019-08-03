طلاب مصريين يفوزون بمسابقة شركة شل العالمية بسنغافورة

أعلنت شركة شل العالمية فوز فريق “Sound Clash” من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بالمركز الأول عالمياً بعد منافسة محتدمة مع باقي الفرق في مسابقة شل العالمية "تخيل المستقبل" لموسم 2018-2019 والتي أقيمت بسنغافورة في الفترة من 1 إلى 4 يوليو 2019.





وتهدف المسابقة إلى دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدي الطلاب ليقوموا بنقل رؤيتهم لمستقبل الطاقة من خلال عرض سيناريوهات وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية بحلول عام 2050.





حيث شارك الطلاب من الصين وسنغافورة وتايلاند ومصر في المسابقة، وقام الطلاب المشاركون باستعراض سيناريوهات توضح شكل الحياة وأسلوب المعيشة من الجوانب التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال عام 2050.





صرح معتز درويش، نائب رئيس شركات شل في مصر أن مصر قادرة على مواجهة تحديات الطاقة العالمية، من خلال كوادرها الشابة القادرة على إيجاد الحلول المبتكرة لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة مستخدمة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، هذا ما شهدناه من هؤلاء الطلبة الذي يفكرون ليس فقط في مستقبلهم كأفراد في المجتمع، بل يفكرون في مستقبل الأجيال القادمة، حيث أصبح التفكير في شكل الحياة وأسلوب المعيشة في المستقبل أكثر إشراقاً وتفاؤلاً. هنا يأتي دور مسابقة شركة شل العالمية "تخيل المستقبل"، والتي من خلالها تهتم شركة شل بدعم المواهب والكوادر الشابة ويأتي هذا في إطار برامج الاستثمار الاجتماعي التي تطلقها الشركة والتي تهتم بتطوير وتنمية المجتمعات التي تعمل بها وقد أطلقت الشركة عددًا من البرامج الرائدة التي تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الشباب المصري.





وتابع: فنحن فخورون للغاية بما حققته الفرق المصرية في المسابقة المحلية، وخاصة فريق “Sound Clash” من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل الذي تربع على عرش الفرق العالمية المنافسة في المسابقة وحقق انتصار جديد لمصر في مواجهة التحديات العالمية للطاقة."





وبهذه المناسبة صرحت شيرين نهاد، مديرة العلاقات الخارجية بشركة شل مصر​ والقائمة علي مسابقة شل "تخيل المستقبل"​ أن "دور شركة شل ليس مقتصرًا على إقامة المسابقة فقط، بل إننا حريصون على إعداد وتأهيل هذه الكوادر البشرية الشابة ليكونوا قادة المستقبل في المجالات الهامة والحيوية لمصر، ولذا نقدم كل سُبل الدعم الممكنة – من خلال تدريبات مكثفة و خلافه –​ لهؤلاء الشباب الذين أثبتوا قدراتهم وتفانيهم في المشاريع التي قدموها خلال مراحل المسابقة المختلفة حيث اظهر جميع الطلاب المتأهلين للمرحلة النهائية بالمسابقة المحلية والذين مثلوا 11 فريق طلابي من 7 جامعات مصرية حماس كبير واهتمام بالغ تجاه المشاريع التي عملوا عليها طوال الأشهر الماضية ، لأنهم أدركوا أن لهم دور محوري ورئيسي في إيجاد حلول لتحديات الطاقة العالمية ووضع سيناريو لما ستكون عليه الحياة بالمدن المصرية بكل جوانبها عام 2050، وبتحقيق المركز الأول عالمياً هذا العام، فنحن نتطلع لتحقيق مزيد من النجاح من خلال تأهيل المزيد من الشباب المصري من مختلف المحافظات في النسخة الجديدة​ من مسابقة شل العالمية " تخيل المستقبل".





كما أوضح الدكتور مصطفى بدوي رئيس قسم هندسة البيئية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بأن المسابقة أقيمت في مصر بمشاركة أكثر من 57 فرقة مشاركة من معظم الجامعات المصرية، وكان فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل قد فاز في تصفيات المسابقة المحلية وكذلك الدولية وذلك من خلال تقديم أكثر السيناريوهات شمولية حيث نجح في تسليط الضوء على الحياة البشرية والقضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية والآثار المترتبة على التكنولوجيا بحلول عام 2050.





وأعرب "بدوي" أن طلاب جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قاموا بتقديم مشروع مبتكر باسم “Orchestra VS Jazz” لعام 2050، والذي يحتوي على سيناريوهات، تنص على أن الاستراتيجيات القومية واحتكار التكنولوجيا الذي سيؤدي الي عالم منتظم الأداء مثل الفرق الموسيقية، حيث ستتحكم الحكومات والشركات الكبرى في البيانات والتكنولوجيا.





أما السيناريو الثاني هو “Jazz”، الذي يستعرض عالمًا منفتحًا بلا قيود، حيث أن البيانات والتكنولوجيا متاحة للجميع مما يوفر الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار والنمو، ومن خلال المسابقة يتطلع فريق “Sound Clash” من جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتطبيق هذه السيناريوهات بحلول عام 2050 على مدينة بورسعيد ، مركز التجارة والتسوق في منطقة قناة السويس بمصر.





وأعرب فريق “Sound Clash” من جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن سعادتهم وحماسهم لتمثيل مصر في المسابقة العالمية، حيث صرحت كريمة محمد أحد أعضاء الفريق، " أنه من الفخر أن نمثل مصر في مسابقة شل العالمية "تخيل المستقبل"، حيث أن وصولنا للمركز الأول عالمياً جاء نتيجة الجهد والتعب الذي بذله كل أعضاء الفريق طوال التسعة أشهر الماضية من خلال​ التدريبات والمحاضرات المكثفة والتي قامت شركة شل بتقديمها من خلال نخبة من الخبراء في مجالات سيناريوهات الطاقة المستقبلية والتفكير التحليلي من ناحية ومن خلال بيئة الابتكار التي توفرها مدينة زويل​ - من ناحية أخرى – من أساتذة وخبراء ومعامل بحثية وحلقات نقاشية مكنتنا من تعلم أشياء ومفاهيم جديدة مثل التفكير في سيناريوهات وتطويرها حسب المتغيرات التي سنواجهها في المستقبل وتقدير الاحتمالات التي يمكن أن تغير من مضمون السيناريو الذي نفترضه في المستقبل.



