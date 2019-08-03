"التعليم العالي": 214 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 214 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.



