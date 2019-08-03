ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التعليم العالي": 214 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:01 م
التعليم العالي: 214 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
رضا سلامة
 
Advertisements
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 214 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل. 

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح  الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.
Advertisements
المزيد عن: مرحلة ثانية تنسيق المرحله الثانيه التعليم العالي أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ