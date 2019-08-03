زلزال قوي يقتل أربعة في إندونيسيا

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قالت وكالة مكافحة الكوارث في البلاد اليوم السبت إن زلزالًا قويًا في البحر وقع قبالة جزر سومطرة وجاوة الاندونيسية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير مئات المباني.



وأصدرت إندونيسيا تحذيرًا من موجات مدت في غضون دقائق لزلزال بلغت قوته 6.8 درجة مساء الجمعة. واستمر التحذير لمدة ساعتين وأرسل أشخاصًا يعيشون على طول الشريط الساحلي يفرون إلى مناطق مرتفعة.



وشعر الزلزال القوي في العاصمة جاكرتا وهرع الناس من المباني الشاهقة.



وقال "أجوس ويبوو" المتحدث باسم وكالة تخفيف آثار الكوارث في مؤتمر صحفي إن أربعة أشخاص توفوا، بعضهم نوبة قلبية أو تعب، بينما هرع الناس بعيدا عن الساحل.



وأضاف: "أربعة اخرين اصيبوا بجروح وتضرر اكثر من 200 مبنى من جراء الزلزال".



وقال ويبوو: "أن العديد من الأشخاص الذين توجهوا إلى أرض مرتفعة، بمن فيهم حوالي 1000 شخص لجأوا إلى مكتب حاكم ولاية لامبونج، قد عادوا إلى ديارهم.



وضع المسح الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال في المحيط الهندي على بعد حوالي 227 كم من مدينة تيلوك بيتونج في سومطرة.



وحذر ويبوو من أن دراسة أجرتها وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أظهرت أن هناك زلزالًا محتملًا يصل إلى 8.8 درجة في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تسونامي بارتفاع 20 مترًا، على الرغم من أنه أضاف أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد حدوثه.



وقال: "يجب أن يكون الناس في حالة تأهب، المنازل بحاجة إلى هياكل يمكنها أن تصمد أمام الزلازل".



وصرح أن وكالته أطلقت أيضًا مشاريع لتثقيف الناس الذين يعيشون على طول الساحل حول كيفية الرد على تهديد تسونامي.

تقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، والتي كثيرًا ما تتعرض للزلازل التي تترافق أحيانًا مع تسونامي

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وفي العام الماضي، ضرب تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويزي، مما أسفر عن مقتل الآلاف في حين تسبب انهيار فوهة بركان "أناك كراكاتاو" في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل 430 شخصًا على الأقل في منطقة قريبة من أحدث زلزال.





