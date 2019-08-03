تجهيز 360 ساحة لأداء صلاة العيد بكفر الشيخ

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قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص ٣٦٠ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، تغطي المدن والقرى والنجوع.



وأضاف "الفقي"، أن الساحة الرئيسية هي استاد كفر الشيخ الرياضي، والتي سيؤدي فيها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، صلاة العيد، وكافة القيادات، وتم تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي.



وتابع وكيل وزارة الأوقاق، أنه نبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأوقاف.



وأوضح أنه نبه على أن يكون بكل مدينة ساحة رئيسية يحضر الصلاة فيها رئيس المركز والمدينة، ومدير إدارة الأوقاف، وقد تم التنسيق مع جميع الهيئات والجهاز التنفيذي بدائره المحافظة، مشيرا إلى أن إجراءات صارمه ستتخذ في حال مخالفه تعليمات الاوقاف.