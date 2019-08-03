تبدء من 60 جنيهًا.. أسعار اللحوم التى توفرها وزارة التموين خلال عيد الأضحي المبارك
السبت 03/أغسطس/2019 - 11:53 ص
خاص- الفجر الاقتصادي
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كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن أسعار اللحوم الطازجة يتم توفيرها بسعر 110 جنيه بالتعاون مع الخدمة الوطنية ، وتوفير اللحمة السودانى من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 85 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلى 60 جنيهًا، والجزارات الحية 160 جنيه قايم، والمدبوح للبيع 95 جنيه.
وتوفير الدواجن بسعر 37جنيهًا ، بجانب توافر كافة السلع الاستراتيجية .
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