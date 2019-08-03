تبدء من 60 جنيهًا.. أسعار اللحوم التى توفرها وزارة التموين خلال عيد الأضحي المبارك

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن أسعار اللحوم الطازجة يتم توفيرها بسعر 110 جنيه بالتعاون مع الخدمة الوطنية ، وتوفير اللحمة السودانى من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 85 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلى 60 جنيهًا، والجزارات الحية 160 جنيه قايم، والمدبوح للبيع 95 جنيه.





وتوفير الدواجن بسعر 37جنيهًا ، بجانب توافر كافة السلع الاستراتيجية .



