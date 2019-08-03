ياسمين الخطيب ومحمود فارس يفتتحان ملتقى الفراعنة 2 التشكيلي بمشاركة 6 دول عربية (صور)

شهد جاليرى الإعلاميين للفنون بوسط القاهرة افتتاح فعاليات ملتقى الفراعنة الدولى للفنون التشكيلية والإبداعي في دورته الثانية، بعد ان افتتحه كل من الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب والفنان محمود فارس ومشاركة رئيس الملتقى الناقد عمرو الكاشف والفنان التشكيلى السعودي محمد المهدي ، بمشاركة فنانين تشكيليين من 6 دول عربية وتستمر الفعاليات حتى يوم الثلاثاء 6 من شهر أغسطس الجاري.

واستقبل الفنانون التشكيليون كل من ياسمين الخطيب ومحمود فارس مفتتحو الملتقى استقبالا حافلا وطافا بجولة على لوحات الفنانين جسدت شكلا ومضمونا بطولات تشكيلية تطمح للولوج إلى الوجدان الإنسان تستشرق مواقف ومشاعر متباينة من بينها لوح بورتريه والطبيعة وجماليات بحر الإسكندرية ولوحة للزعيم الراحل سعد زغلول ولوحة لبراءة الأطفال في مزاولة بين الفكر والإبداع تعبر عن صراع المد والجزر مع الواقع .

من جانبه قام الناقد والتشكيلى عمرو الكاشف بتكريم كل من الفنانة ياسمين الخطيب ومحمود فارس بدرع ملتقى الفراعنة وشهادة تقدير كما تم تكريم العديد من الفنانين التشكيليين بجوائز الفنان التشكيلى السعودي القدير محمد المهدي بدرع خاص وميدالية من الأنواع الثقيلة وتم تكريم الفنانيني التشكيليين أمال الضوي وهيام فضل وسهام على عبد الرازق وفدوى عطية وطارق بركات وحسن الرازقي.

من جانبهما عبر كل من الفنانان ياسمين الخطيب ومحمود فارس في تصريح لها اليوم عن سعادتهم بلوحات الفنانين التشكيليين المشاركة بملتقى الفراعنة لافتين أن الفنون البصرية لا يوجد أى فواصل بينهم وكلها ضمن دائرة واحدة.

وشارك بالملتقى أيضا مجموعة من البراعم منهم الطفلة فريدة محمود عثمان واياد محمود الشناوي وصفا صلاح، وضم الملتقى قرابة المائة لوحة.

ملتقى الفراعنة الدولى للفنون التشكيلية فى دورته الثانية تنظمه جمعية ابدع ابتكر المشهرة برقم 6441 برئاسة الناقد والإعلامي عمرو الكاشف بمقر جاليرى الإعلاميين للفنون، وكان افتتح فعاليات الملتقى يوم الثلاثاء الماضي 30 من شهر يوليو وتستمر فعالياته يوميا من الساعة 11 صباحا حتى 9 مساء إلى يوم الثلاثاء القادم 6 أغسطس.

يذكر أن الدورة الأولى من فعاليات ملتقى الفراعنة انطلقت يوم 2 من شهر مايو الماضي وحقق نجاحا كبيرا مما استدعى تنظيم دورة ثانية للملتقى بناء على طلب العديد من الفنانين التشكيليين .