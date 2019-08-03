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هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب محافظة ديالى العراقية

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:53 ص
هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب محافظة ديالى العراقية
زلزال - أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالى العراقى، اليوم السبت، أن قضاء خانقين بمحافظة ديالى تعرض لهزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر .

 

وقالت الهيئة فى بيان، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مركز الهزة وقع فى سربيل زهاب بإيران، وتبعد 80 كم شمال شرق خانقين فى ديالى.

 

وأضافت القناة، أن الهزة سبقتها هزتان شرق كلار إحداها بقوة 3.5 درجة، والأخرى 3.2 درجة على مقياس ريختر.

 

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