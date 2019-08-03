ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التموين" تعلن توفر 71 شادر لتوفير لحوم العيد بجانب منافذ الوزارة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:49 ص
التموين تعلن توفر 71 شادر لتوفير لحوم العيد بجانب منافذ الوزارة
شادر لحوم
Advertisements
طباعة
خاص- الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفي، لتعلن توافر السلع بأكثر من المطلوب من أجل الحفاظ على السعر أو تخفيضة مشيرًا إلي وجود 71 شادر لتوفير لحوم العيد بالاضافة للمنافذ التابعة للوزارة .

وكشف أن أسعار اللحوم الطازجة يتم توفيرها بسعر 110 جنيه بالتعاون مع الخدمة الوطنية ، وتوفير اللحمة السودانى من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 85 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلى 60 جنيهًا، والجزارات الحية 160 جنيه قايم، والمدبوح للبيع 95 جنيه.

وتوفير الدواجن  بسعر 37جنيهًا ، بجانب توافر كافة السلع الاستراتيجية .

Advertisements
المزيد عن: منافذ توزيع اللحوم عيد الاضحى المبارك الاقتصاد المصرى اسعار اللحوم اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ