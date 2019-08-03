"التموين" تعلن توفر 71 شادر لتوفير لحوم العيد بجانب منافذ الوزارة

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفي، لتعلن توافر السلع بأكثر من المطلوب من أجل الحفاظ على السعر أو تخفيضة مشيرًا إلي وجود 71 شادر لتوفير لحوم العيد بالاضافة للمنافذ التابعة للوزارة .





وكشف أن أسعار اللحوم الطازجة يتم توفيرها بسعر 110 جنيه بالتعاون مع الخدمة الوطنية ، وتوفير اللحمة السودانى من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 85 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلى 60 جنيهًا، والجزارات الحية 160 جنيه قايم، والمدبوح للبيع 95 جنيه.





وتوفير الدواجن بسعر 37جنيهًا ، بجانب توافر كافة السلع الاستراتيجية .



