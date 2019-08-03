فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديدات ترامب بفرض حصار على كاراكاس

طالب سامويل مونكادا، مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولى، باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكى بفرض حصار على بلاده.

وطالب مونكادا، مجلس الأمن بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التى ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا، التى أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين فى المجلس، وهو حكومة الولايات المتحدة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وأشار مونكادا، إلى أن المادة الـ41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إمكانية فرض الحصار البحرى على دول ما، لكن تفعيل هذه المادة لا يأتى إلا بقرار من مجلس الأمن وفى حال وجود خطر على السلام أو وقوع أعمال عدوانية.

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أعلن رفضه تصريح نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بشأن حصار محتمل لفنزويلا، مضيفا أن بحار بلاده ستظل "حرة ومستقلة"، وأن لا أحد يستطيع حصار فنزويلا.