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قتلى وجرحى فى انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:45 ص
قتلى وجرحى فى انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا
شاطئ بكاليفورنيا
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قالت الشرطة الأمريكية ومسؤولون عن الإطفاء، إن امرأة لقيت حتفها وأصيب عدد من الأشخاص، أمس الجمعة، عندما انهار فوقهم جزء من جرف يطل على شاطئ بجنوب ولاية كاليفورنيا.

 

وقال الكابتن لارى جايلز، من إدارة الحراسة بمدينة إنسينيتاس إلى الشمال من سان دييجو، إن شخصا أصيب بجروح خطيرة عندما سقطت كتلة الصخور والحطام على شاطئ جراندفيو سيرف بالمدينة قبل الساعة الثالثة عصرا بقليل.

 

وأضاف جايلز، أنه تم نقل ضحية أخرى إلى مستشفى قريب بسيارة إسعاف لكن حالة الشخص لم تعرف على الفور، وأن شخصا ثالثا أصيب بجروح طفيفة لكنه رفض العلاج، مضيفا إن أطقم البحث وكلاب الإنقاذ مشطت المنطقة بحثا عن أى ضحايا آخرين.

 

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