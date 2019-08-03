لاعبون "خالفوا التوقعات" في الدوري المصري .. من بينهم نجم الزمالك

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثة والثلاثين من البطولة.





وجاءت ثلاثية النادي الأهلي في شباك المقاولون العرب عن طريق؛ علي معلول "هدف" وحسين الشحات "هدفين" بينما سجل للخصم سيف الدين الجزيري بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 72.





وشهدت النسخة الحالية العديد من الظواهر حيثُ تألق بعض اللاعبين بشكل لافت للنظر بينما هناك لاعبين فشلوا في تقديم المستوى المنتظر منهم:





1- إبراهيم حسن:

انتقل نجم الإسماعيلي السابق إلى الزمالك في يونيو 2018 لتدعيم خط وسط الفريق ورغم أن الصفقة تسببت في جدل ثلاثي ما بين (الإسماعيلي والزمالك ونجوم المستقبل "ناديه السابق").





ولعب إبراهيم حسن 25 مباراة وسجل هدفين وصنع 7 أهداف في الدوري المصري لكن لم يضع بصمته بالشكل الذي كان متوقع له ويبدو أن فرجاني ساسي خطف الأضواء منه.





2- محمود علاء:

مدافع دجلة الذي انتقل للزمالك رغم منافسة الأهلي في صيف 107 وعلى عكس المتوقع استطاع أن يقدم مستويات مميزة هذا الموسم وحجز مكانه في تشكيلة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019.





وشارك علاء في 26 مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وسجل 14 هدفاً وصنع هدفاً خلال موسم 2018/2019 بينما في موسم 2017 لعب نفس عدد المباريات لكنه سجل 5 أهداف وصنع هدفاً.





3- رمضان صبحي:

عاد صبحي إلى الأهلي في شتاء 2019 على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد ولعب 16 مباراة في الدوري وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، ورغم أن تلك الإعارة كلفت الأحمر مبلغ كبير لكن لم يساهم بشكل كبير رغم أنه ظهر بمستوى جيد في آخر المباريات.





4- أحمد ياسر ريان:

مهاجم الأهلي الذي قضى فترة إعارة في صفوف الجونة وظهر بمستوى جيد وأثبت وجوده خلال مباراة فريقه ضد الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ولعب 13 مباراة مع فريقه وسجل 6 أهداف.





5- أوستن أموتو:

مهاجم المصري البورسعيدي الذي أسعد جماهير فريقه بمستواه وأهدافه فقد انضم في يناير 2019 وخاض 11 مباراة وسجل 6 أهداف.





6- عمار حمدي:

لاعب وسط الأهلي الذي تمت إعارته لنادي الاتحاد في يناير 2019 وخاض 15 مباراة وسجل 3 أهداف بينما صنع 4 تمريرات حاسمة.





7- عبدالله جمعة:

كان أحد أفضل وأبرز نجوم الأبيض ولعب في مركز جديد عليه وهو الظهير الأيسر مع السويسري جروس، حيث لعب 22 مباراة في الدوري المصري بالموسم المنصرم وصنع هدفاً.



