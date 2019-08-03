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الحوثيون يجددون قصف مجمع إخوان ثابت في الحديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:26 ص
الحوثيون يجددون قصف مجمع إخوان ثابت في الحديدة
الحوثيين
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وكالات
 
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للمرة الثانية في أقل من أسبوع جددت مليشيا الحوثي قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بـمحافظة الحديدة غرب اليمن.

 

وأفادت مصادر عاملة في المجمع، أن القصف أصاب بشكل مباشر مستودعا تابعاً لمصنع الورق ليحترق بشكل كامل.

 

وحاولت المطافئ الخاصة بالمجمع إطفاء الحرائق ولكن دون جدوى.

 

وفي التفاصيل، ارتكبت ميليشيات الحوثي،  جريمة جديدة تعد الثانية من نوعها في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، خلال أقل من أسبوع.

 

وأفادت مصادر عاملة في المجمع، أن الميليشيات الحوثية شنت قصفا مكثفا وأصابت بشكل مباشر مستودعا تابعا لمصنع الورق وأحرقته بشكل كامل.

 

وأشارت إلى أن المطافئ الخاصة بالمجمع حاولت إطفاء الحرائق ولكن دون جدوى.

 

وفي السياق أكد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، أن الميليشيات المدعومة إيرانيا جددت استهداف مصنع الورق في مجمع إخوان ثابت والتي كانت قد استهدفت في وقت سابق خطوط الإنتاج فيه.

 

وأضاف أن الميليشيات استهدفت هذه المرة مستودع الورق بقذيفة هاون تسببت باشتعال النيران فيه وإحراق محتوياته.

 

ولفت إلى أن قصف الميليشيات بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة الرشاشة طال في الوقت نفسه أحياء سكنية في شارع صنعاء مخلفاً المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

 

وتأتي هذه الجريمة المضافة إلى سلسلة جرائم ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية، بعد أيام من تدميرها مصنع الألبان، في إطار تصعيدها المتزايد لنسف اتفاق السويد.

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