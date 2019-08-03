ظريف يؤكد أن الحظر الأمريكي مفخرة كبيرة له

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار إدراج اسمه ضمن لائحة الحظر الأمريكي مفخرة كبيرة له.

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن شكره وامتنانه للشعب الإيراني لتعاطفه معه ومساندته له أثر قرار الحظر الأمريكي على شخص الوزير، وكرر القول: أنها لمفخرة كبيرة لي أن يفرض علي الحظر بسبب دفاعي عن شعب إيران الشجاع.

وأكد ظريف وفي رسالة نشرها على موقع انستغرام: "أشكركم كثيرا يا أبناء شعبي الجدير بالحب والاحترام على تعاطفكم معي، أشكر كل رسائل التعاطف والمودة التي غمرتموني بها، كما أشكر مؤسسة (سروش مولانا) والدكتور حناجي على ما فاجؤوني به من تكريم لدى حضوري غير الرسمي مع زوجتي في مراسم المؤسسة لتقديم المساعدات لمتضرري السيول، كما نقلت وكالة "إرنا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء 31 يوليو.

ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قرار إدراج اسمه ضمن لائحة الحظر الأميركي قائلا "إنني أشكركم على اعتباركم إياي تهديدا كبيرا لخططكم".