انطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس

عبد الدايم: المهرجان احد فعاليات تحقيق العدالة الثقافية وتشهد جانب من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الافريقى

42 حفلا متنوعا فى 15 يوما متصلة بمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 28

تكريم 10 شخصيات فى الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر.

أكدت عبد الدايم ان الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب اكبر عدد من الجماهير بهدف عرض وتقديم الوان ابداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والانسان وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية ، واضافت ان فعاليات الدورة الـ 28 تشهد جانب من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الافريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس ، الجزائر ، غينيا وناميبيا ، مشيرة ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من المهرجانات الراسخة واحد اهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى.

من جانبه قال رئيس الأوبرا أن الفعاليات تشمل عروضاً لفرق دولية الى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين ، واشار ان اعتادت الأوبرا تقديم معانى الوفاء والعرفان يتم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطربون علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، عارضة الباليه سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني ، عبده ابو المجد احد مؤسسى المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الادارى لفرقة باليه اوبرا القاهرة.

يشار ان الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار اجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة اوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الاجيال ، اوركسترا ساوند تراك ، اوركسترا النور والامل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة ايقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.