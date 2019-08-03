اليمن: الميليشيات جندت أكثر من 30 ألف طفل

قال المندوب الدائم للیمن لدى منظمة الأمم المتحدة السفیر عبدالله السعدي، أن میلیشیات الحوثي المسلحة جندت أكثر من 30 ألف طفل یمني واستخدمتھم في الصراع، مؤكداً مقتل 3 آلاف و 279 طفلاً وطفلة، في انتھاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكد السعدي في جلسة النقاش المفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول الأطفال والنزاع المسلح، أمس الجمعة، أن عملیات التجنید شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأیتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلیة، كما عملت الميلیشیات على حرمانھم من التعلیم، حیث حرمت ملیون و600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال العامین الماضیین فقط، وأقدمت على قصف وتدمیر 2372 مدرسة جزئیاً وكلیاً، فضلاً عن استخدام أكثر من 1600 مدرسة كسجون وثكنات عسكریة.

ولفت المسؤول اليمني إلى أن أطفال الیمن یتعرضون لأبشع أنواع القتل والمعاناة والتجنید والحرمان من حقوقھم الأساسیة التعلیمیة والصحیة والاجتماعیة بسبب المیلیشیات الحوثیة، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الیمنیة الرسمیة.

وحذر من قیام المیلیشیات الحوثیة بإنشاء مخیمات صیفیة لاستقطاب الأطفال وتدریبھم وإلحاقھم بصفوفھا، استمراراً لنھجھا في استغلال الأطفال الیمنیین وفي انتھاك صارخ لكل الأعراف والقوانین الدولیة وقوانین حقوق الطفل.

وجددت الجمهورية اليمنية، التأكيد أن حل الصراع في اليمن لن يكون إلا بحل جذور هذا الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.