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ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: استلموا إرهابيكم في العراق وسوريا أو إطلاقهم

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:42 ص
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: استلموا إرهابيكم في العراق وسوريا أو إطلاقهم
ترامب
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي “داعش”، المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية، باستلامهم.

 

وقال ترامب، في حديث مع الصحفيين: “نحتجز الآلاف من مسلحي “داعش”، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم. إذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا”.

 

وأشار ترامب، إلى وجود 2500 من عناصر “داعش” من مواطني الدول الأوربية، في قبضة الأمريكيين وحلفائهم داخل سوريا والعراق.

 

وشدد ترامب أن بلاده تريد من أوروبا أن تأخذ مسلحي “داعش” المعتقلين “لأنهم كانوا عائدين إلى هناك: إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى” حسب تعبيره.

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المزيد عن: ترامب امريكا العراق وسوريا الارهاب
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