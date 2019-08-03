في ذكرى ميلاد مديحة كامل.. تعرف على تفاصيل قرار اعتزالها للفن نهائيًا

يحل اليوم الثالث من شهر أغسطس، ذكرى ميلاد واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، تميزت بأدائها البسيط، وشخصية الفتاة المرحة المثيرة، فهي الفنانة مديحة كامل، التي احتفل محرك البحث العالمي جوجل بهذه الذكرى,





وفي ضوء هذا اليوم، نبرز تفاصيل قصة اعتزالها للفن حسبما رواها المخرج عادل الأعصر خلال لقاء برنامج تلفزيوني له حيث أوضح إنه فوجئ باتصال خاص من الفنانة مديحة كامل، أخبرته فيها أنها لن تكمل تصوير مشاهدها في الفيلم وأنها اعتزلت الفن نهائيًا، وكان يعتقد أنها تمزح و غير جادة في كلامها ولكنه تأكد من ذلك بعد زيارتها في منزلها.





وأخبر عادل الأعصر، المنتج إبراهيم شلبي، وأكد له أنه سيقوم بحل الأمر وظل يفكر لمدة شهرين خاصة وأن المشاهد المتبقية لمديحة كامل كانت تعادل نصف مشاهدها، ولذا استخدم دوبلير واستعان بمشاهد مديحة كامل، وبدا يركبها مع بعض مشاهد من الدوبلير، حتى أن المشاهد لم يفرق بينهما ولم يشعر بغياب مديحة عن العمل.



