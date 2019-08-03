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طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم "1917"

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:22 ص
طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم 1917
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أحمد جمال أحمد
 
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طرحت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال" الإعلان التشويقي الأول لفيلم 1917 للمخرج "سام ميندس" على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإعلان الترويجي للفيلم الذي يشارك في بطولته النجم بينديكت كومبرباتش، والنجم كولين فيرث، وتدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الأولى.

 

وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من الجنود البريطانيين الذين عهدت إليهم مهمة مستحيلة بإنقاذ 1600 رجل من الأسرى.

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