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بنما تفتتح الجسر الثالث الذي يربط بين النصفين الشرقي والغربي

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:24 ص
بنما تفتتح الجسر الثالث الذي يربط بين النصفين الشرقي والغربي
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ترجمة منار طارق
 
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افتتحت بنما الجسر الثالث الذي يربط بين النصفين الشرقي والغربي من البلاد فوق قناة بنما.

سيتيح الجسر الذي تبلغ تكلفته 380 مليون دولار، والذي بنته هيئة قناة بنما بعد عقدين من تسليم الولايات المتحدة القناة، الآن الوصول المستمر لحركة المرور المتجهة شرقًا وغربًا.

لعقود من الزمان، اضطر السكان على طول ساحل بنما في البحر الكاريبي إلى الاعتماد على عبارة وممرات مفردة تمر عبر القناة المفتوحة فقط عندما يتم إغلاق الأقفال.

وتذكر رئيس بنما لورنتينو كورتيزو، من مواطني المنطقة المعروفة باسم كوستا أباجو دي كولون، يوم الجمعة الانتظار التعرجي للعبور من جانب إلى آخر، وأحيانًا أثناء حالات الطوارئ الطبية. يقول كورتيزو إن الفترة الجديدة "تقدم كبير" لسكان المنطقة.
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