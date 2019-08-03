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الإفتاء توضح حكم التصوير في الحرم

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:13 ص
الإفتاء توضح حكم التصوير في الحرم
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قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنه لا بأس من لمس الكعبة أثناء أداء الحج أو العمرة، فهو أمر حسن، ومن عادة الصالحين

وأشار "الورداني"، خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء، إلى أنه لا يجب أن يكون لمس الكعبة متسببا في أذى للناس، فلا يجب أن نتصارع حتى نصل للكعبة لما قد يسفر عن أذى للأخرين، خاصة وأن كان هدفنا فقط التقاط الصورة، حيث أن الكعبة مقدسة، وإذا وصلنا للكعبة للتمسح بها دون إلحاق الأذى بأحد فلا مشكلة.

ونوه بأنه من الأفضل أن يترك الناس أمر التصوير مع الكعبة لأنه ليس من محل الأدب، ويعد أمرا أقرب إلى الكراهة.

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