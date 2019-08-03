بعد احتلاله للوصافة.. تعرف على مشوار الزمالك ببطولة الدوري المصري



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسات بطولة الدوري الممتاز، عقب مواجه

ة الغريم التقليدي، النادي الأهلي، في الجولة الرابعة والثلاثين، وذلك على ملعب برج العرب، وتلقى خلالها الفارس الأبيض خسارةً بهدف نظيف.





وأنهى الزمالك منافسات الدوري المصري محتلاً المركز الثاني، برصيد 72 نقطة، جمعها بعد خوض 34 مباراة، حقق الفوز في 21 منها، وخسر 4 مبارايات وتعادل في 9 مباريات، وسجل الفريق 65 هدف واستبلت شباكه 31 هدف (+34 هدف).





ومن الجدير بالذكر ان النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019، قد انطلقت في يوم 1 أغسطس 2018، وشهد اليوم الأول مباراة الزمالك ضد بتروجيت التي انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف.