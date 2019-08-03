بعد احتلاله للوصافة.. تعرف على مشوار الزمالك ببطولة الدوري المصري
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:47 ص
عمر عبد العزيز
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسات بطولة الدوري الممتاز، عقب مواجهة الغريم التقليدي، النادي الأهلي، في الجولة الرابعة والثلاثين، وذلك على ملعب برج العرب، وتلقى خلالها الفارس الأبيض خسارةً بهدف نظيف.
وأنهى الزمالك منافسات الدوري المصري محتلاً المركز الثاني، برصيد 72 نقطة، جمعها بعد خوض 34 مباراة، حقق الفوز في 21 منها، وخسر 4 مبارايات وتعادل في 9 مباريات، وسجل الفريق 65 هدف واستبلت شباكه 31 هدف (+34 هدف).
ومن الجدير بالذكر ان النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019، قد انطلقت في يوم 1 أغسطس 2018، وشهد اليوم الأول مباراة الزمالك ضد بتروجيت التي انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف.
وجاء مشوار الزمالك على امتداد بطولة الدوري المصري، على النحو التالي :
بتروجيت - الزمالك، الثلاثاء 31 يوليو 2018، 0-0 .
الزمالك - الاتحاد، السبت 4 أغسطس 2018، 1-5 .
مصر المقاصة - الزمالك، الخميس 16 أغسطس 2018، 1-0 .
الزمالك - نجوم المستقبل، الإثنين 27 أغسطس 2018، 1-0 .
إنبي - الزمالك، السبت 1 سبتمبر 2018، 4-1 .
الزمالك - طلائع الجيش، الخميس 13 سبتمبر 2018، 0-3 .
سموحة - الزمالك، الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، 1-1 .
الزمالك - المقاولون العرب، الأحد 23 سبتمبر 2018، 1-2 .
وادي دجلة - الزمالك، الخميس 1 نوفمبر 2018، 4-2 .
الزمالك - حرس الحدود، الأثنين 5 نوفمبر 2018، 1-2 .
الإنتاج الحربي - الزمالك، السبت 10 نوفمبر 2018، 2-1 .
الزمالك - الداخلية، الخميس 22 نوفمبر 2018، 1-2 .
الزمالك - الجونة، الإثنين 26 نوفمبر 2018، 0-3 .
الزمالك - المصري، الخميس 6 ديسمبر 2018، 0-2 .
الزمالك - بتروجيت، الجمعة 28 ديسمبر 2018، 0-2 .
الاتحاد - الزمالك، السبت 5 يناير 2019، 3-1 .
الزمالك - بيراميدز، الخميس 24 يناير 2019، 3-3 .
الزمالك - مصر المقاصة، الثلاثاء 29 يناير 2019، 1-4 .
النجوم - الزمالك، السبت 9 فبراير 2019، 1-0 .
الزمالك - إنبي، الأحد 17 فبراير 2019، 1-2 .
طلائع الجيش - الزمالك، الأربعاء 20 فبراير 2019، 2-2 .
المقاولون العرب - الزمالك، الأربعاء 20 مارس 2019، 2-2 .
الزمالك - الأهلي، السبت 30 مارس 2019، 0-0 .
الزمالك - سموحة، الأربعاء 3 أبريل 2019، 1-0 .
المصري - الزمالك، الخميس 11 أبريل 2019، 2-1 .
الإسماعيلي - الزمالك، الخميس 18 أبريل 2019، 2-0 .
بيراميدز - الزمالك، الثلاثاء 23 أبريل 2019، 0-1 .
الزمالك - وادي دجلة، الخميس 9 مايو 2019، 2-1 .
الداخلية - الزمالك، الأحد 12 مايو 2019، 2-1 .
الزمالك - الإنتاج الحربي، الخميس 30 مايو 2019، 1-1 .
حرس الحدود - الزمالك، الإثنين 3 يونيو 2019، 1-1 .
الجونة - الزمالك، الأحد 21 يوليو 2019، 2-2 .
الزمالك - الإسماعيلي، الأربعاء 24 يوليو 2019، 3-1 .
الأهلي - الزمالك، الأحد 28 يوليو 2019، 2-1 .
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