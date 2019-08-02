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الإسكان: قانون التصالح مع المخالفات يتجاوز عن أي ارتفاع في العقارات.. بشرط

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:53 م
الإسكان: قانون التصالح مع المخالفات يتجاوز عن أي ارتفاع في العقارات.. بشرط
أحمد فرحات
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه يوجد لجان فنية هي المسئولة عن قبول ملف التصالح في البناء المخالف أو رفضه.

وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن قانون التصالح يتجاوز عن أي ارتفاع في العقارات بشرط لا يتعارض مع سلطة الطيران المدني، ولا يهدد حياة السكان للخطر.

وأشار إلى أنهم لديهم حوالي 30 مليون وحدة مخالفة تكفي احتياجات جميع المواطنين.
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