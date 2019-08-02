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أليكس وينتر يواصل تصوير فيلمه الجديد برفقة كيانو ريفز

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:30 م
أليكس وينتر يواصل تصوير فيلمه الجديد برفقة كيانو ريفز
أليكس وينتر
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أحمد جمال أحمد
 
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ظهر النجم الكبير أليكس وينتر  برفقة النجم كيانو ريفز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه المنتظر Bill & Ted Face The Music، بشوارع مدينة نيو أورلنز بولاية لويزيانا الأمريكية.


ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات استكمال الثنائي لتصوير الفيلم، الذي يعودان من خلاله  بعد مرور 18 عام منذ طرح الجزء الأول من الجزء الأول منه عام 1991،  لتجسيد شخصية "تيد" الذي يجسدها كيانو، وشخصية "بيل" التي يجسدها أليكس.

 

وكان قد ظهر النجم كيانو ريفز في الجزء الأول من فيلم Bill & Ted  في بداية مسيرته بالعمل بالسينما عام 1991، ويطرح الجزء الثاني بشهر أغسطس من عام 2020 القادم. 


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