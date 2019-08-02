وكيل جاكسون موليكا يُعلق على انتقال اللاعب إلى الأهلي

علق توفيق خالد، وكيل جاكسون موليكا، لاعب فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، على انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي المصري.





ونفى وكيل جاكسون موليكا، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن انتقال اللاعب الكونغولي إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن لم يدخل إدارة الأحمر في مفاوضات لضم اللاعب.





وصرح خالد، اليوم الجمعة: "الصورة التي تم تداولها للاعب وهو في طريقه للسفر لإتمام التعاقد معه من حساب مزيف، وليس له أساس من الصحة".





وأضاف وكيل جاكسون موليكا: "اللاعب يرتبط بعقد مع مازيمبي ورئيس النادي رافض فكرة رحيله، حيث رفض عرضًا وصله من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي".





جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع اللاعب أليو ديانج قادمًا من مولودية الجزائر، وقام الأهلي بتمديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم واحد، بينما تعاقد المارد الأحمر مع المدافع محمود متولي من الإسماعيلي، ومحمد مجدي "قفشة" من بيراميدز.