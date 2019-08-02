أهم أخبار ريال مدريد اليوم: مؤشر جديد يُقرب بوجبا من الريال وزيدان يستقر على تشكيل الموسم الجديد وصدمة بسبب هازارد

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 2 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب انضمام فان دي بيك نجم آياكس من الملكي بدلا من بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يلجأ للخطة البديلة لضم بديل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الهولندي دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس أمستردام أصبح الخطة البديلة لبوجبا بالنسبة لإدارة ريال مدريد الذي بات قريبًا من ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية اليوم الجمعة عن تغريدة الصحفي الموثوق مارسيلو بيلشير مراسل شبكة سبورتي إنتراتيفو البرازيلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر والتي قال فيها : "حسب علمي فان دي بيك وآياكس وافقا على عرض ريال مدريد وأن فان دي بيك سيُوقع على عقد مدته 5 أو 6 سنوات في الأيام المقبلة".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مباريات الجولة التحضيرية للملكي أثبتت أنه بحاجة لتدعيم خط الوسط ووصل الأمر لمطالبة الجماهير بضرورة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ولكن الصحف الهولندية أكدت اهتمام الملكي بفان دي بيك للفوز بخدماته في الموسم المقبل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنهم في هولندا يعتقدون أن الملكي يفكر في التعاقد مع فان دي بيك خاصة بعد تصريحات مارك أوفر مارس المدير الرياضي لآياكس في الأيام الماضية والتي قال فيها : "آياكس لا يمكنه الاحتفاظ بنجوم كبيرة في الفريق لوقت طويل خاصة إذا أرادوا الرحيل والفوز بعيدًا، فنحن لسنا قادرين على الاحتفاظ بهم".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سعر دي بيك يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو على عكس بطل العالم الذي سيكلف خزينة مدريد قرابة 180 مليون يورو لهذا أصبح خيار فان دي بيك هو الأكثر فاعلية داخل الميرينجي.





- صدمة في ريال مدريد بسبب سعر بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة ريال مدريد بسبب السعر الذي حدده مانشستر يونايتد للتخلي عن نجمه بول بوجبا وهو 150 مليون يورو.

وأوضح موقع ABC الإسباني أن مانشستر يونايتد طلب الحصول على 150 مليون يورو لبيع بول بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف الحالي ولكن ليس من السهل على ريال مدريد دفع هذا المبلغ في بوحبا لأنه أنفق بالفعل أكثر من 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد يرى أن بوجبا لا يستحق الثمن الذي حدده مانشستر يونايتد للاستغناء عنه وأن مسئولي الملكي مقتنعين بأن بوجبا لا يستحق أكثر من 100 مليون يورو، حيث يرى الملكي أن بوجبا ليس مهاجمًا وغير قادر على تسجيل عدد كبير من الأهداف فهو لاعب خط وسط فقط ومبلغ 150 مليون يورو مبالغ جدًا فيه.





- هازارد يخيب آمال جمهور الملكي

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم بأن التقييم المبدئي لآداء النجم البلجيكي إيدين هازارد لم يرتق حتى الآن إلى مستوى التوقعات منه كصفقة رئيسية في ميركاتو الميرينجي والذي ينتظر الجميع منها صناعة الفارق.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هازارد شارك حتى الآن في 5 مباريات في 280 دقيقة ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف أو صنع تمريرة حاسمة لزملائه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن السبب في انخفاض مستوى هازارد قد يعود إلى عامل بدني حيث إن الجزء الأسفل من جسده يظهر بوزن زائد مما أثر عليه في الانطلاق في المساحات الخالية والدخول في التحامات هوائية ولذلك فإنه يحتاج إلى المزيد من العمل البدني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه على مستوى التوظيف داخل الملعب، فإن هازارد تمتع بحرية كبيرة في تحركاته في المباريات، حتى وإن مال أغلب الوقت إلى التواجد كجناح أيسر وهو مركزه المفضل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد لعب تحت رأس الحربة كريم بنزيما في مباراة الملكي أمام فنربخشة أثناء تطبيق خطة 4-1-4-1.





- نجم آياكس يؤكد مفاوضات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس أمستردام أكد اهتمام ريال مدريد للفوز بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دي بيك في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس: "هناك اهتمام من ريال مدريد لكن الناس يبالغون بعض الشيء ويريدون أن تسير الأمور بسرعة كبيرة".

وأكدت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة أن ريال مدريد يُخطط لضم فان دي بيك بسبب صعوبة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

وأشارت التقارير إلى أن الملكي يسعى لتخطيط استراتيجيته قبل غلق سوق الانتقالات وفقا للأحداث، حيث سيغلق سوق الانتقالات في إنجلترا في 8 أغسطس الحالي وسيكون من الصعب ضم بوجبا ولكن بعض التقارير أكدت إمكانية جمع الملكي بين الثنائي في صفوفه هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن فان دي بيك يستعد للمشاركة مع آياكس غدًا السبت أمام فيتيسه أرنهيم في بداية مشوارهم في بطولة الدوري الهولندي.





- هاج يؤكد اقتراب نجم آياكس من ريال مدريد

أكد إيريك تين هاج المدير الفنى لغريق أياكس آمستردام الهولندي أن لاعب الوسط فان دى بيك إقترب من الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وصرح المدرب الشاب خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً :" كمدرب أعلم أن بسبب مستويات فريقي الموسم السابق سيأتى للاعبين عروض وبالفعل حدث ذلك".

وأضاف :" فان دى بيك لاعب مهم للغاية لنا وسنحاول أن لا نخسره ولكن عندما تأتى عروض من فرق مثل ريال مدريد يكون الأمر صعب".

ويفتتح فريق أياكس مشواره ببطولة الدوري الهولندي غدًا السبت، ويلعب مواجهاته أمام فيتيسه أرنهيم، على ملعب جيلريدوم.





- خبر سار لجماهير ريال مدريد

عاد الثنائي تيبوا كورتوا ، حارس مرمى ريال مدريد ، وزميله الصربي لوكا يوفيتش ، مهاجم الفريق ، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهم خلال معسكر الفريق الودي ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الثنائي شارك في المران الجماعي ليزف خبرا سارا لمدرب الفريق الفرنسي زيدان والذي أبدى قلقه من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق.

وتابعت الصحيفة ، وشارك في المران أيضا كل من كاسيميرو ، ميليتاو ، جيمس رودريجيز الذين شاركوا بالفعل مع المجموعة بعد عودتهم من العطلة.

ويواصل أسينسيو و ميندي وإبراهيم دياز عمليات التعافي من الإصابة .





- حيرة كبرى في ريال مدريد بسبب نجم الفريق الجديد

نجح النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان"، في تقديم مستوى مميز للغاية مع ريال مدريد خلال الجولات التحضيرية للموسم الجديد، ليلفت الأنظار بشدة.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الياباني الشاب خلال الصيف الجاري، بعد صراع قوي مع برشلونة على ضم اللاعب.

وعقب نجاح كوبو في التألق بشكل مميز مع الفريق ، بدأ النقاش في الظهور داخليًا لتحديد ما ينبغي أن يكون حالته في الموسم المقبل.

وذكر موقع le10sport الفرنسي ، أن الريال ضم كوبو ليكون ضمن فريق الكاستيا ويتطور معه، ولكن مع تألقه اللافت للنظر فقد تتغير خطط الميرينجي تجاهه في النهاية.

وبدأ نقاش في ريال مدريد حول المستقبل القريب لكوبو ، قد يناقش البعض أن يكون الياباني جزءًا من الفريق الأول ولكنها مشكلة في الوقت الراهن ، حيث أن نادي ريال مدريد ليس لديه مكان فارغ لصالح كوبو في الوقت الراهن.

وهناك رؤيتان بشأن كوبو الاولى هي إرسال اللاعب الشاب إلى فريق الكاستيا للعب تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس ، والثانية إعارته لفريق آخر في الليجا ، وستكون هذه الفكرة هي الأكثر منطقية ، لأن خمسة فرق قد وضعت اقتراحًا لاستعارة كوبو من بينها بلد الوليد.





- ماركا: زيدان يرفض صفقة بيريز من أجل تنفيذ رغبته

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد الإسباني، مازال مصممًا على التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية والقريبة من النادي الملكي :" لقد تم أخبارنا بأن كل مسؤولي والأداريين في ريال مدريد يؤيدون التوقيع مع كريستيان أيركسين عدا المدير الفني زين الدين زيدان كان هو الاستثناء الوحيد المدرب الفرنسي يعرف موهبته ولكن للأن متمسك بفكرة التعاقد مع بوجبا".

ويسعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا تنفيذيًا لرغبة زيدان، إلا أن الصفقة تبدو معقدة لحد الآن بسبب مطالب الفريق الإنجليزي العالية.





- ريال مدريد يحسم صفقة جديدة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد قد حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك من أجل تدعيم صفوف الأبيض للموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد وفان دي بيك لاعب أياكس أمستردام قد أغلقوا الاتفاق، فالدولي الهولندي سيكون لاعبًا أبيضًا في الموسم المقبل.

وكان فان دي بيك قد برز بشكل كبير خلال المشاركة مع أياكس في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى دور نصف نهائي المسابقة في إنجاز تاريخي.

ويحاول نادي ريال مدريد أيضاً حسم صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ورغم تعقد المفاوضات إلا أن إدارة اليونايتد قد حددت مبلغ 180 مليون مقابل الفرنسي الدولي.





- تقارير.. زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد النهائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشكيل ريال مدريد الإسباني النهائي، والذي استقر عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي للموسم الجديد.

وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-

حراسة المرمي: نافاس (بعد تعرض كورتوا للإصابة)

خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس





- مؤشر جديد يُقرب بوجبا من ريال مدريد