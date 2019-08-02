مدرب الإسماعيلي يجتمع بـ"مدبولي ودونجا" بعد ضمهما من الزمالك

حرص محمود جابر المدير الفنى وصبرى المنياوى مدير الكرة بالدراويش على الاجتماع بالثنائى الجديد أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا والذى تم انضمامهما من قبل نادى الزمالك.

الاجتماع تركز على زرع الحماس والاصرار لدى الثنائى والتأكيد على أن المردود الذي سيقدماه سيكون العامل الأساسى فى اختيارهما ضمن التشكيل الاساسى من عدمه.

كما قام الجهاز الفنى بشرح نظام التدريبات وبرنامج الاعداد استعدادا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.