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بنت أسوان: "الدولة عنيها على الشباب واللي شغال بتديله حقه"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:53 م
بنت أسوان: الدولة عنيها على الشباب واللي شغال بتديله حقه
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هدى عبدالرازق
 
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قالت المهندسة زينب رمضان، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، والمعروفة إعلاميا بـ "بنت أسوان"، إن تكريم الرئيس السيسي لها كان مفاجأة، فلم تكن تعرف مسبقا.

وأشار "رمضان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، إلى أن شعورها بالتكريم لا يوصف، مضيفة: "شعرت أن في حد بيشجعنا كشباب، وبيقولنا برافو عليكم"، لافتة إلى أنها شعرت بفخر بعد تكريم الدولة لها.

وأضافت أن تكريم الرئيس السيسي لها كان بمثابة حصاد لمجهودها، متابعة: "الدولة عنيها على الشباب واللي شغال بتديله حقه".
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