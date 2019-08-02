مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

قامت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التابعة لوزارة الخارجية، بإرسال شحنة مساعدات طبية لجنوب السودان، وذلك ضمن برامج دعم القطاع الصحي في هذا البلد الشقيق.





وقد أكد السفير د. أحمد بهاء الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، على أن تلك المساعدات تأتي انطلاقاً من إيمان مصر الثابت بالروابط التاريخية والمصائر المشتركة التي تربط شعبي البلدين، مشيراً إلى أن هذه هي الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التي تقدمها مصر لجنوب السودان، حيث تم تسليم الشحنة الأولى في أكتوبر ٢٠١٨ لوزارة الصحة الجنوب سودانية.





كما أكد السفير المصري أن تلك المساعدات تعد هدية من شعب مصر لشعب جنوب السودان الشقيق، موضحاً اهتمام مصر بدعم قطاع الصحة في جنوب السودان في إطار استراتيجية متكاملة باعتبار أن هذا القطاع أحد أهم ركائز التنمية في جنوب السودان.



