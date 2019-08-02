ألميريا بعد استحواذ تركي آل الشيخ: "اللي يلعب معانا يستحمل"
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:38 م
عمرو مصطفى
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حرص الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني على تويتر على الترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ المالك الجديد للنادي.
ونشر الحساب الرسمي
لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة " اللي يلعب
معانا يستحمل"، وهي الجملة الشهيرة لتركي آل الشيخ.
ونجح تركي آل الشيخ
في شراء ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني مقابل 27 مليون يورو قبل
أن يقرر تعيين محمد جمال العاصي مديرا تنفيذيا للنادي.
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