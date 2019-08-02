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إنقاذ ١٨ مصيف من الغرق في رأس البر بدمياط

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:32 م
إنقاذ ١٨ مصيف من الغرق في رأس البر بدمياط
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هند الشيال
 
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أكد اللواء عماد حمدى، رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط، أنه لا توجد حالات غرق اليوم الجمعة، موضحا انه تم تكثيف تواجد الخدمات حيث يتوافر اكثر من ١٠٠ رجل إنقاذ و٦ لانشات تدخل سريع بطول شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، كما يتم الاستعانة بمعدات ورجال الانقاذ والإسعاف ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر بدمياط.

وأضاف حمدي في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه تم إنقاذ عدد ١٨ حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير وتم تسليم ١٦٧ طفل تائه إلى ذويهم، حيث توافر أيضا مخيمات لتجميع التائهين واعادتهم لذويهم.
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