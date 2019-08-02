آخرها "حرية السفر".. 5 قرارات تاريخية بشأن المرأة السعودية

انتصرت المملكة العربية السعودية لحقوق المراة، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بدون سائق واستخراج رخصة، موخرا أصدرت السلكات السعودية قرار يمنح المرأة حرية السفر واستخراج جواز السفر بدون موافقة ولي الأمر ، وحق المرأة في طلب الحصول على سجل الأسرة ذلك ضمن رؤية المملكة للتطور والحداثة، تستعرض الفجر في هذا السياق 5 قرارات تاريخية تخدم المرأة السعودية

حرية السفر

أقرت السلطات السعودية، مؤخرا،تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولا به في السابق.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن التعديلات، المنشورة على الجريدة الرسمية، شملت "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما تضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما.

التبليغ عن المواليد

أما فيما يتعلق بنظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

وقضت التعديلات أيضا بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

سجل الأحوال المدنية

منحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50.

وتنص المادة الجديدة على أنه "لأي من الزوجين حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

مشاركة السياسية

في 12 ديسمبر 2014، صدر أمر ملكي ينص بأن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، يضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو، هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي .

كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي تكون في عام 2015م، وتشغل المرأة السعودية مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية: كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية منهم، الأميرة ريما بنت بندر بن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

قيادة السيارة

كانت المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية، وكانت هيئة كبار العلماء الرسمية تفتي بتحريمها وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي، بالرغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال.

في 26 سبتمبر 2017، أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار، وفي 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.