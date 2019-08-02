هل يجوز قص الشعر والأظافر للمضحي .. "أزهري" يُجيب (فيديو)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:40 م
أمنية فوزي
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كشف الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن حكم قص الشعر والأظافر للمضحي، قائلًا إن هذا الأمر موجود في الكتب، وبه 3 آراء.
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن قص الشعر والأظافر للمضحي مباح عند الأحناف، وعند المالكية والشافعية من المستحب عدم الأخذ من الشعر والأظافر.
وأشار إلى أن الحنابلة قالوا إنه يجب الإمساك عن قص الشعر والأظافر، متابعًا: "الرأي الصواب أنه من باب الإباحة عند الجماهير؛ من فعل فليفعل ومن لا يفعل فلا شيء عليه".
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن قص الشعر والأظافر للمضحي مباح عند الأحناف، وعند المالكية والشافعية من المستحب عدم الأخذ من الشعر والأظافر.
وأشار إلى أن الحنابلة قالوا إنه يجب الإمساك عن قص الشعر والأظافر، متابعًا: "الرأي الصواب أنه من باب الإباحة عند الجماهير؛ من فعل فليفعل ومن لا يفعل فلا شيء عليه".
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