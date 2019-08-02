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اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة الشروق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:37 م
اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة الشروق
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق أنه سيتم قطع المياه عن : (الأحياء: الأول – الثانى- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلى (1/2) – الإجتماعى[أراضى - وحدات] إسكان الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م-100م – المستقبل ] القومى - التعاونيات - الإتحاد التعاونى – كمبوند سبرنجز )، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة 2/8/2019 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غدا السبت 3/8/2019.

وذلك فى إطار قيام جهاز مدينة الشروق بأعمال الصيانة الدورية لشبكة مياه الشرب بالمدينة، وطبقًا لبرنامج الصيانة بقطاع شرق بهدف رفع مستوى الخدمة و تجنب أى أضرار بالشبكة مستقبلًا ونظرًا لحاجة العمل. 

وطالب جهاز المدينة سكان المناطق المذكورة بتوفير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع ، وللتواصل على مدار اليوم : الخط الساخن ( 15100 ).
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