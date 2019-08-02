كل ما تحتاج لمعرفته عن أسباب إلغاء الدورة الخمسون لمهرجان "وود سكوت" الموسيقي

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الموسيقى العريق "وود ستوك" عن إلغاء الدورة رقم خمسون للمهرجان الموسيقى بعد مروره بعدة أزمات قبل انطلاقه بعدة أسابيع.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن لجنة تنظيم المهرجان، واجهت أزمة تمويل جعلت من الصعب استكمال تنظيمه نظرا للتجهيزات الخاصة التي كانت تستعد بها لجنة التنظيم للإحتفال بذكرى المهرجان الخمسون.





ذلك بالإضافة لتعرض المهرجان لتغيير في مكان إقامته، بجانب إعلان عدد من أبرز النجوم انسحابهم من الغناء به، كان أبرزهم مغني الراب جاي زي والمغنية الشاب مايلي سايرس.





وواجهت لجنة تنظيم المهرجان هذه الأزمات على مدار الأربعة أشهر الماضية، حيث كان مقررا انطلاقه في الفترة بين 16 و 18 أغسطس الجاري.





وكان من ضمن الفنانين المقرر مشاركتهم بالمهرجان لهذا العام، كارلوس سانتانا و ديد أند كومباني، وجون فوجيرتي.





وعرف عن مهرجان وود ستوك أنه مهرجان موسيقى أقيم تحت عنوان "3 أيام من السلام والموسيقى" في مزرعة ألبان بالقرب من قرية "وايت ليك" في نيويورك، وكان يوم انطلاقه للمرة الأولى في 15 أغسطس عام 1969 وسمي المهرجان باسم بلدة وودستوك والتي تبعد 100 كم عن مزرعة الألبان.