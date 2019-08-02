غدًا.. "التموين" تعلن عن استعدادات عيد الأضحي المبارك وموقف الاكازيون

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفي غدًا السبت، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، ونتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة، ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية.





بجانب إستعراض موقف الأوكازيون الصيفي، موقف تطوير مكاتب التموين.