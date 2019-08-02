رئيس جامعة القناة: صرف منحة عيد الأضحى للعاملين ومكافأة بمناسبة حصول الجامعة على الأيزو



وأعلن رئيس الجامعة عن مكافأة خاصة لجميع العاملين بالجامعة وذلك تقديرا لجهودتهم التى أشاد بها مدير الشركة المانحة لشهادة الأيزو، جاء ذلك خلال حفل تكريم مدير عام الشئون الإدارية عصمت العرباوي، وذلك لبلوغه سن المعاش والذى أقيم اليوم الأربعاء الموافق ٣١ يوليو بقاعة المؤتمرات بجامعة قناة السويس.



كما أعرب الدكتور طارق راشد عن سعادته البالغة للبيان الإعلامى الذى صدر من وزارة التعليم العالى بعد زيارة وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار للجامعة والتى أشاد خلالها بالمستوى الذى وصلت إلية جامعة قناة السويس حتى صارت مثل يحتذى به لجميع الجامعات وقدم الدكتور طارق راشد الشكر لعصمت العرباوي فهو مثال للالتزام والأخلاق خلال فتره عمله بالجامعة متمنيا له التوفيق في حياته العمليه.



وأكد أمين عام الجامعة المحاسب سمير النجار، أن الجامعة شهدت طفرة ملحوظة فى الشهور الأخيرة وخاصة مع سلسلة الافتتاحات الأخيرة التى تمت داخل الجامعة من افتتاح مستشفى طب الأسنان ومركز تنمية الموارد البشرية وغيرها من الإنجازات التى صنعت تاريخ حديث للجامعة وردا على تساؤلات بعض العاملين بالجامعة على تأخر التسويات والحصول على درجات جديدة.



وأوضح المحاسب سمير النجار أن الجامعة لا تدخر جهدا لتطوير وتسوية أحوال العاملين بها ولكن التسويات موضوع يخص الجهاز الإداري للتنظيم والإدارة وليس للجامعة دورا سوى رفع هذه الحالات للجهاز وأنه يأمل ان البت فيه سيكون في القريب العاجل بوصول درجات يتم تسكين العاملين عليها.



تقدم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، بالشكر لجميع العاملين بالجامعة والتى ساهمت مجهوداتهم على حصول الجامعة على شهادة الأيزو للعام الثالث على التوالى، مشيرا أن النجاح نتاج عمل جماعى توزع فية الأدوار وتتكامل لتحقيق أهداف الجامعة فالكل يعمل والكل يجتهد لخدمة العملية التعليمية التى يعد إضلاعها الرئيسية الطالب والأستاذ، والإداريين.