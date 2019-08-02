حساب المواطن يؤكد: صرف الدفعة الجديدة من الدعم يوم 7 ذي الحجة

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أكد برنامج حساب المواطن السعودي، على أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 21، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس 2019.

ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.





- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.





- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



