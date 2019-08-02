حساب المواطن يؤكد: صرف الدفعة الجديدة من الدعم يوم 7 ذي الحجة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:25 م
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أكد برنامج حساب المواطن السعودي، على أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 21، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس 2019.
ومن جانب أخر، دعا حساب المواطن الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.
شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ومن المقرر إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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