العالم X أسبوع .. روسيا تتهم أمريكا بسرقة النفط السوري .. والإمارات تمنح تأشيرات جديدة للمستثمرين

شهد الأسبوع المنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها الأمم المتحدة تنشئ لجنة للتحقيق في حوادث تدمير البنية التحتية في سوريا، والشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به ثان فى حادث إطلاق النار بكاليفورنيا.

الأمم المتحدة تنشئ لجنة للتحقيق في حوادث تدمير البنية التحتية في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أنشأ لجنة لإجراء تحقيق داخلي في حوادث تدمير البنية التحتية في شمال غربي سوريا.

الشرطة الروسية تعتقل 5 أشخاص في حملة أمنية قبل احتجاج المعارضة

قال محققون اليوم الخميس، إن الشرطة الروسية حددت أسماء عشرة مشتبه بهم رئيسيين ضالعين في ما يسمونه بالاضطرابات المدنية الجماعية خلال مظاهرة احتجاج ضخمة للمعارضة في عطلة نهاية الأسبوع وأجرت بالفعل خمس عمليات اعتقال".

واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

الإمارات تمنح تأشيرات لمدة 5 و 10 سنوات للمستثمرين

أعلنت حكومة الإمارات، منح للتسهيل بالنسبة للمستثمرين الأجانب ومنها تأشيرات التقاعد الجديدة وتأشيرات إقامة لمدة 5 و 10 سنوات للمستثمرين الكفاءات ذات المهارة العالية.

روسيا ترفض المشاركة في المحادثات الدولية بشأن فنزويلا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّ موسكو لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن الأزمة السياسية في فنزويلا المقرر عقدها في بيرو الشهر المقبل.

الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به ثان فى حادث إطلاق النار بكاليفورنيا

أعلن قائد شرطة مدينة جيلروى بولاية كاليفورنيا الأمريكية سكوت سميثى، اليوم الاثنين، أن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثان فى حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام فى الولاية.

ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية بالصين إلى 38 قتيلا

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الارضية فى الصين إلى 38 اليوم الإثنين مع استمرار عملية الإنقاذ للبحث عن 13 مفقودا آخرين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

روسيا تتهم أمريكا بسرقة النفط السوري

استأنفت الولايات المتحدة أعمال التهريب التي كانت في السابق في أيدي تنظيم داعش في سوريا، جاء ذلك الاتهام من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، مما يعنى أن الحكومة الأمريكية تستولي على منشآت النفط السورية.