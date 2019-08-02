عاجل.. إصابة جديدة تضرب نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إصابة جديدة تعرض لها البرازيلي نيمار دا سيلفا في مران باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن نيمار تعرض لالتواء طفيف في القدم اليمنى وذلك في نهاية التدريب اليوم مع باريس سان جيرمان استعدادا لمواجهة رين غذا في السوبر الفرنسي.

وكان النجم نيمار تعرض لتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، في مباراة ودية أمام قطر لتبعده عن بطولة كوبا امريكا الأخيرة التي توجت بها البرازيل على حساب بيرو في المباراة النهائية.

وارتبط اسم نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، حيث يرغب اللاعب في العودة إلى البلوجرانا من جديد.