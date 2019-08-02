سيدة تحكم نهائي السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، تعيين الحكم ستيفاني فرابارت (35 عاماً)، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في إسطنبول 14 أغسطس (آب) الجاري.



ستصبح فرابارت بذلك أول سيدة تتولى مهمة التحكيم لمباراة كبيرة بمنافسات الرجال التابعة لـ"يويفا".



وكانت فرابارت تولت مؤخراً إدارة نهائي كأس العالم للسيدات بين منتخبي أمريكا وهولندا في فرنسا.



وسبق للفرنسية فرابارت إدارة مباريات بالدوري الفرنسي للرجال، كما أنها مدرجة ضمن قائمة حكام المسابقة نفسها في الموسم المقبل.