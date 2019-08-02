"الحكير": مصر سوق واعد للاستثمار ونبحث التوسع في منافذ "الهايبر ماركت"

قال الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية ، أن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من كافة دول العالم نظراً لحجم السوق المصري واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها قطاع الزراعة والتجارة واللوجستيات وغيرها من القطاعات .





وأوضح الحكير ، أن دولة السعودية تحرص على القيام بدورها تجاه الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته لدفع التنمية الاقتصادية قدما ، موضحا أنه مهتم بالمشاركة بالمشروعات المصرية خاصة الزراعية والمناطق اللوجيتسية.





وثمن الحكير ، خلال اللقاء ، جهود القيادة المصرية في تطوير اقتصادها، من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة في تطوير الاقتصاد المصري .





فيما قال أشرف دوس رئيس مجلس إدارة فيرن برو جلوبال ، أنه جاري دراسة تاسيس شركة مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية ، للتوسع فى إنشاء منافذ الهايبر ماركت بالمحافظات ، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المنافذ والمخازن، سيئودى إلى تراجع الأسعار وتقليل فاقد المواد الغذائية والخضروات والفاكهة.





وأضاف دوس ، أن الهدف من الشراكة مع الجانب السعودي فى إنشاء منافذ جديده هو تحديث منظومة التجارة الداخلية فى مصر، وتطبيق هذا النموذج فى كل المحافظات ليصل المنتج إلى المستهلك بأفضل جودة وأقل أسعار ممكنة.



